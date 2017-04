António Costa lamenta acidente "dramático" em Lamego

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou esta quarta-feira, no Luxemburgo, que existe em Portugal "um quadro legislativo que é bastante claro em matéria das fábricas de pirotecnia", e lembrou que nem todos os problemas se resolvem com alterações à lei.

Em declarações aos jornalistas durante uma visita oficial ao Luxemburgo, António Costa começou por lamentar o acidente "dramático" de terça-feira em Lamego e apresentar condolências às famílias das vítimas mortais.

Questionado sobre as declarações do Presidente da República, que disse ser necessário lidar de forma mais eficiente com a atividade pirotécnica, o primeiro-ministro considerou que a lei já é clara e tem que ser cumprida, sublinhando que é necessário aguardar pelo resultado do inquérito para determinar o que falhou.



"Nós temos um quadro legislativo que é bastante claro em matéria das fábricas de pirotecnia, é uma atividade de risco. O que aconteceu é naturalmente lamentável, vamos ver os resultados do inquérito. Não me vou antecipar aos resultados do inquérito para saber onde esteve a causa do acidente, aguardemos para saber onde esteve a falha", declarou.



António Costa sublinhou todavia que não se pode "ter a convicção de que todos os problemas se resolvem em função das alterações da lei".









De manhã, o Presidente da República, Marcelo Rebelo Sousa, disse ser necessário lidar de forma mais eficiente com a atividade pirotécnica, na sequência das explosões que ocorreram em Lamego.



Em declarações aos jornalistas em Avões, Lamego, o chefe de Estado afirmou, no entanto, não ser este o momento para esse tipo de balanços, até para respeitar o luto dos familiares das seis vítimas mortais já confirmadas.



Seis pessoas morreram e duas estão ainda desaparecidas na sequência de explosões numa fábrica de pirotecnia.



António Costa, que se encontra no Luxemburgo desde terça-feira, e que prestava declarações à saída do Centro Cultural Português na Cidade do Luxemburgo, apontou que na noite anterior já falou ao telefone com o presidente da Câmara de Lamego e que tem mantido contacto com secretário de Estado da Administração Interna e todos os serviços do Estado que estão a apoiar, e que "responderam prontamente" ao trágico acidente.



