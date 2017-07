António Costa escusa-se a comentar decisões da Proteção Civil

ANPC vai fazer a partir desta quarta-feira dois 'briefings' diários, incluindo aos fins de semana, sobre os incêndios no país.

Por Lusa | 13:03

O primeiro-ministro escusou-se esta quarta-feira a comentar a forma que a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) escolheu para divulgar informação sobre os incêndios florestais, que levou o PSD a falar de uma "lei da rolha".

Após uma cerimónia militar a bordo da fragata Bartolomeu Dias, que partiu de Alcântara com destino a Cascais, António Costa não respondeu aos jornalistas quando questionado sobre a decisão da ANPC, deixando de seguida o navio, a bordo de um helicóptero da Marinha.

A ANPC anunciou na terça-feira que vai fazer a partir desta quarta-feira dois 'briefings' diários, incluindo aos fins de semana, sobre os incêndios no país. A Autoridade justificou a medida com a necessidade de divulgação de informação completa e atualizada em matéria de incêndios rurais, e com a necessidade de libertar "os comandantes das operações de socorro" dessa função.