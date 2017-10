Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

António Costa felicita seleção, que continua a "elevar o nome de Portugal"

Portugal qualificou-se para o Mundial 2018 ao vencer a Suíça por 2-0.

22:52

O primeiro-ministro, António Costa, felicitou esta terça-feira a seleção portuguesa de futebol pelo apuramento para o Mundial2018, afirmando que a equipa nacional continua a "elevar o nome de Portugal".



"Parabéns seleção! Conquistaram com todo o mérito a presença no próximo Mundial de Futebol. Continuam a elevar o nome de Portugal", escreveu o chefe do Governo, em mensagem publicada na rede social Twitter.



A seleção portuguesa de futebol qualificou-se esta terça-feira pela sétima vez, e quinta consecutiva, para a fase final de um Mundial, ao vencer em casa a Suíça por 2-0 e conquistar o Grupo B europeu de apuramento.



Johan Djourou, aos 41 minutos, na própria baliza, e André Silva, aos 57, selaram o nono triunfo consecutivo da formação das 'quinas', depois da derrota inicial no reduto dos helvéticos, que chegaram à Luz com nove triunfos, em nove jogos.



Portugal, que esteve em todas as grandes competições desde 2000 e repete as presenças em Mundiais de 1966, 1986, 2002, 2006, 2010 e 2014, terminou com os mesmos 27 pontos da Suíça, mas com vantagem na diferença de golos (32-4 contra 23-7).