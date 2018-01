Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

António Costa paga a vítimas dos fogos

Pagamento será feito pelo Ministério das Finanças durante a próxima semana.

Por J.D. | 08:03

António Costa anunciou, este sábado, que já estão concluídos 25 processos de indemnização relativos às vítimas mortais dos incêndios do último verão e outono, e que o pagamento será feito pelo Ministério das Finanças durante a próxima semana.



No final da visita ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa, o primeiro-ministro evitou falar de valores aprovados. "Essas informações serão transmitidas exclusivamente pela senhora provedora de Justiça", disse.



Os primeiros requerimentos deram entrada nos serviços da Provedoria a 14 de dezembro de 2017 e, no final do processo, será divulgado o montante das indemnizações pagas pelo Governo.



António Costa ressalvou ainda que, "se vierem a ser identificadas responsabilidades", o Governo irá depois "exigir o direito de regresso destas indemnizações que adianta", acrescentou.



Este anúncio ocorreu um dia após a assinatura do despacho para iniciar o "pronto pagamento das primeiras indemnizações" às famílias das vítimas dos incêndios de julho e outubro.