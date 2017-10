Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

António Costa reuniu-se com autarcas para fazer "levantamento dos danos"

Primeiro-ministro evitou pergunta sobre pedido de desculpas às populações.

17:49

António Costa esteve esta terça-feira reunido com vários autarcas das regiões mais afetadas pelos incêndios dos últimos dias. Em Oliveira do Hospital, o primeiro-ministro falou aos jornalistas para dizer que já começou o trabalho de levantamento dos danos causados "para se poder agir".



Sobre a moção de censura anunciada por Assunção Cristas, António Costa limitou-se a dizer que era um "direito legítimo" do CDS de a apresentar e enquadrou a iniciativa como um sinal do "normal funcionamento da democracia".



O governante não respondeu à pergunta se o Governo deve um pedido de desculpas às vítimas. Disse antes que o importante é avançar com a recuperação das regiões afetadas e prosseguir o plano de reforma da floresta.