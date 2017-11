Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Ao primeiro pontapé desmaiei”, diz jovem agredido no Urban

Espancados por seguranças falaram ao CM. PSP identificou agressores através de um vídeo amador.

Foi uma madrugada de terror para quatro amigos, à porta daquela que é uma das discotecas da moda - o Urban Beach, em Santos, Lisboa. Dois jovens acabaram espancados por um grupo de seguranças pelas 06h00 de quarta-feira. Ontem relataram ao Correio da Manhã as agressões brutais de que foram alvo.



Magnúncio Brandão, 26 anos, pai de uma menina de cinco, foi primeiro esfaqueado numa perna. "Nós fomos comer às rulotes e até estávamos a decidir se entrávamos ou não na discoteca. Foi aí que fomos abordados por cinco ou seis seguranças que disseram logo que estávamos ali para roubar clientes. Mal tive tempo para falar. Fui logo atacado", conta Magnúncio. Levou uma facada, caiu no chão e foi agredido ao pontapé no rosto.



"Ao primeiro pontapé na cara desmaiei. Fiquei inconsciente e o meu amigo é que tentou ajudar-me. Acabou por ser agredido também", lamenta. O amigo, André Reis, tem 20 anos e está desempregado. "Quando vi aquilo tentei tirar o meu amigo dali, mas era impossível parar aquelas agressões. Protegi a cabeça quando me empurraram e foi aí que um dos seguranças saltou em cima da minha cabeça. Foi com tanta força que até caiu em cima de mim", conta André Reis.



Todo o ataque foi filmado por uma jovem e esse mesmo vídeo amador foi fundamental para a PSP, através da Divisão de Investigação Criminal, conseguir identificar os seguranças da empresa PSG Segurança Privada, responsáveis pela agressão brutal aos dois jovens.



Magnúncio e André passaram as últimas horas entre casa e o hospital de São José. Magnúncio levou oito pontos por causa da facada na perna e tem uma fratura no nariz. Tem ainda vários hematomas na boca. Já André sofreu um hematoma grave na cabeça.



"Estou muito preocupado com o meu futuro. Comecei a trabalhar num armazém no mês passado e agora estou de baixa quase sem me conseguir mexer, com uma filha pequena. Ainda ajudo a minha mãe", lamentou Magnúncio, acrescentando que chorou ao ver o vídeo das agressões. O jovem teve de meter baixa para recuperar.



"Queria muito que se fizesse justiça. Espero que quem nos fez isto seja apanhado. Hoje, connosco, amanhã com outros. Pode terminar muito pior", finalizou André Reis. O Ministério Público abriu inquérito.



Administrador acusa vítimas de assaltos

O administrador Paulo Dâmaso de Andrade afirmou ontem que as vítimas estariam a "partir vidros" e a "arrombarem carros", à medida que assaltavam vários clientes do Urban Beach nas imediações da discoteca, e que isso motivou a intervenção.



HISTÓRICO DE CONFLITOS

07/04/2013

Um jovem, de 27 anos, envolveu-se numa discussão com um segurança do Urban, à hora de fecho da discoteca. Segundo testemunhas contaram à PSP, o jovem foi brutalmente agredido e ficou ferido com gravidade.



19/10/2014

Pedro Soares, judoca olímpico, foi apanhado com uma arma de fogo no interior do Urban. Acabou detido pela PSP, que na altura o apontou como segurança da discoteca. A operação foi feita após "várias queixas" de agressões a clientes.



19/11/2014

Um jovem de 21 anos pediu satisfações por um segurança do Urban lhe exigir o cartão de consumo. Foi agredido por esse segurança e por outros três. Testemunhas dizem que a vítima foi arrastada e pontapeada.



21/02/2016

Duas jovens, ambas com 26 anos, foram agredidas por um segurança do Urban. O alerta foi dado por uma das vítimas, que abordou a PSP. A discoteca negou e acusou as jovens de comportamento impróprio.



25/08/2017

Um grupo de 15 jovens afirmou ter sido agredido por vários seguranças do Urban Beach. Discoteca disse que agressão partiu dos clientes, que estavam a ter um "comportamento excessivo". Filipina foi hospitalizada.



Morre em violenta rixa à saída de bar

Um homem de 27 anos foi assassinado à facada na madrugada de quarta-feira, no centro de Setúbal, à saída de um bar e no decurso de uma violenta rixa envolvendo 50 homens. Segundo apurou o CM junto de fontes policiais, a vítima mortal, de nacionalidade brasileira, ainda foi socorrida pelo INEM mas acabou por morrer no Hospital de S. Bernardo, onde deu entrada pelas 04h00 em estado muito grave.



A rixa ocorreu na avenida Jaime Rebelo, quando os homens, de acordo com as mesmas fontes, saíam do bar Best.



Envolveram-se em confrontos e, além de facas, foram usadas como armas várias garrafas, que foram arremessadas contra rivais. De acordo com testemunhas, registaram-se vários feridos, alguns dos quais foram atingidos a murro e a pontapé. Mas estas vítimas - na sua maioria também brasileiras - fugiram todas à chegada da PSP.



Apenas o homem que viria a morrer ficou no local, deslocando-se a cambalear ao encontro da patrulha. A PSP realizou várias diligências no local, mas o crime transitou para a PJ de Setúbal, que investiga.