Apanha 16 anos por matar rival

Na leitura do acórdão, ficou ainda decidido que Benjamim tem de pagar 7500 euros de indemnização a José Delmar e 50 mil à filha de Leonilde. Pedro Proença, advogado do arguido condenado ontem em Viseu, mostrou-se satisfeito com a desqualificação dos crimes de homicídio qualificado para simples. "Vou analisar o acórdão, mas penso que a nossa batalha foi conseguida", disse no final.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Benjamim Silva, 54 anos, estava acusado de dois crimes de homicídio qualificado, um deles na forma tentada, por ter disparado contra os gerentes de um restaurante contíguo ao seu, em outubro de 2015, em Tarouca. Leonilde Almeida, 49 anos, morreu no local; o ex-marido, José Delmar, foi atingido e sobreviveu. Ontem, o Tribunal de Viseu condenou o arguido, que é taxista, a 16 anos de cadeia, mas por dois homicídios simples. Tem ainda de pagar indemnizações de 57 mil euros.Na origem do crime estiveram divergências relacionadas com os restaurantes que arguido e vítimas exploravam - e que ficavam localizados lado a lado, em São João de Tarouca. Benjamim colocou um varandim em madeira para separar os dois estabelecimentos, na tarde de 6 de outubro, mas Leonilde e José Delmar entendiam que a estrutura impedia a passagem dos clientes para o seu espaço.Foi durante uma discussão entre os três que o taxista pegou numa pistola e fez vários disparados que atingiram os gerentes do café rival. Leonilde morreu logo, à porta do seu restaurante.