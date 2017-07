Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Apanha 17 anos por assassinar a ‘ex’ à facada

Terá ainda de pagar uma indemnização de 100 mil euros à família da vítima.

Por Paulo Jorge Duarte | 01:30

Eduardo Almeida foi ontem condenado, pelo Tribunal de Aveiro, a uma pena de prisão de 17 anos e quatro meses pelo homicídio de Isaura Alves. Terá ainda de pagar uma indemnização de 100 mil euros à família da vítima.



O caso ocorreu em agosto de 2016, já depois de terminado um relacionamento amoroso entre o arguido e Isaura Alves.



Eduardo, de 62 anos, atraiu a mulher, de 60, ao terminal TIR-TIF, na Gafanha da Encarnação, em Ílhavo. O homicida queria ter relações sexuais, o que foi recusado pela vítima. Na sequência da discussão, o homicida acabou por esfaquear a mulher no coração.



Depois, conduziu o carro, com o cadáver ao lado, durante vários quilómetros e tentou desfazer-se do corpo, num armazém de sucata, já em Cacia, concelho de Aveiro.



"Estávamos à espera que o tribunal aplicasse a pena máxima, esta sentença ficou aquém das nossas expectativas. Embora reconheça que houve alguma justeza, vamos ponderar a hipótese de recurso", disse Ana Pereira, advogada da família da vítima, em declarações ao CM.



"O arguido atuou de forma consciente e quis desfazer-se do corpo. A vítima morreu porque não quis manter um relacionamento amoroso e não foi respeitada" disse a juíza, na leitura da sentença.



"Há pontos que não estão bem esclarecidos. Vou reunir com o meu cliente e decidir sobre um eventual recurso", referiu Emília Pinho, advogada de defesa do homicida, condenado pelos crimes de homicídio qualificado e de profanação de cadáver.