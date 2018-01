Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Apanha 20 anos por matar mulher

Homicídios de mulheres por maridos considerados “flagelo social”.

Por Ana Borges Pinto | 08:47

Em 2016, morreram duas mulheres por mês assassinadas pelos maridos. É um flagelo social para o qual o tribunal tem que tomar muita atenção". O alerta foi lançado esta quinta-feira pelo presidente do coletivo de juízes do Tribunal de Macedo de Cavaleiros, que condenou Alberto Alves a 20 anos e meio de cadeia por homicídio qualificado agravado, detenção de arma proibida e violência doméstica. O arguido, 60 anos, matou a mulher a tiro de caçadeira, em janeiro do ano passado, em plena via pública.



Apesar de ter confessado a autoria do crime, o homicida recusou-se a dar mais justificações ao juiz que, durante a leitura do acórdão, referiu a frieza demonstrada pelo arguido ao longo de todo o julgamento.



Alberto Alves matou Cândida Alves, de 52 anos, ao início da noite de 13 de janeiro de 2017, quando a mulher estava a chegar a casa depois de um dia de trabalho. A vítima foi alvejada na mão e na cabeça, tendo tido morte imediata.



O arguido não se conformou com o fim do casamento e recusou aceitar o divórcio que se avistava após décadas de violência doméstica - situação que já estava sinalizada nas autoridades, que já dois meses antes do crime tinham apreendido ao arguido oito armas de fogo, durante uma busca domiciliária.



Alberto Alves, que ficou em prisão preventiva desde o dia do crime - após ter sido apanhado pela GNR e detido pela PJ de Vila Real -, foi também condenado a pagar uma indemnização de 105 mil euros às duas filhas.