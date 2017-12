Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Apanha cinco anos por trazer ‘coca’ do Brasil

Mulher foi apanhada pelo controlo alfandegário do aeroporto do Porto.

Por Nelson Rodrigues | 07:27

Josiane Costa, de 34 anos, viajou do Brasil para o aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia, com quase três quilos de cocaína dissimulada no fundo falso de uma mala.



Foi apanhada pelo controlo alfandegário, na noite de 8 de abril deste ano, e ficou de imediato em preventiva. A mulher foi agora julgada no Tribunal de Matosinhos e condenada a pena efetiva de cinco anos de prisão.



Diz o processo que a arguida, mãe de dois filhos, vivia com dificuldades económicas e viajou para Portugal atraída pela promessa de luxo numa vida melhor.



Em audiência, confessou integralmente os factos e disse que agiu sob indicações de um português, que lhe pagou a viagem e lhe entregou a mala.



A arguida, brasileira, que está presa na cadeia de Santa Cruz do Bispo, foi condenada por um crime de tráfico internacional de estupefacientes.



A droga, que foi apreendida, estava acondicionada em dois sacos de plástico, atrás do forro da mala e junto ao puxador.