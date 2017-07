Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Apanhada por agredir idosa em assalto

Agressora fica a aguardar julgamento em prisão preventiva.

Por P.G. | 08:12

A PSP de Évora deteve uma mulher, com cerca de 25 anos, que é suspeita de ter espancado e roubado uma idosa, de 83, naquela cidade.



Segundo fonte da autoridade, a vítima foi agredida "com muita violência, na sua casa, na passada segunda-feira", e a mulher roubou alguns objetos pessoais e peças em ouro.



A idosa foi hospitalizada com vários ferimentos, mas encontra-se livre de perigo.



A agressora fica a aguardar julgamento em prisão preventiva.