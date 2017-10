Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Apanhada por chantagear outra mulher

Foi detida em flagrante no local onde tinha combinado encontrar-se com a vítima.

Por L.O. | 05.10.17

Uma mulher de 37 anos foi detida pela GNR em Gouveia por tentar extorquir dinheiro a outra cidadã com a ameaça de que teria fotografias e vídeos que a comprometiam.



A chantagista foi detida em flagrante no local onde tinha combinado encontrar-se com a vítima.



As ameaças começaram em janeiro.



Na semana passada voltou à carga e exigiu-lhe cinco mil euros "para ocultar as fotos e vídeos que poderiam comprometer a vida pessoal da vítima", adianta a GNR.