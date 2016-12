Apanhado a assaltar o Casino Estoril

O que achou desta notícia?







Um homem de 44 anos foi preso em flagrante pela PSP, no interior do Casino do Estoril, Cascais, depois de ter partido ao pontapé uma porta lateral do edifício com o intuito de se introduzir no mesmo para o assaltar.O alerta para a PSP foi dado pelas 10h30 de quinta-feira.O detido, imigrante de Leste com ordem de expulsão de território nacional, foi visto por um funcionário do casino junto ao palco do salão ‘preto e prata’. Depois de agredir a testemunha, o intruso fugiu até ser retido por um segurança, já no 2º andar, e entregue à PSP sem roubar nada.