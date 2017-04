Apanhado a roubar namorada

A polícia investigou e acabou por perceber que tinha sido o namorado da jovem a cometer o crime. O português acabou por confessar, aguardando agora o desenrolar do processo em liberdade.

Um jovem de 21 anos, sem que a namorada reparasse, apoderou-se do cartão de crédito desta e foi fazer compras.Depois, colocou-o no mesmo lugar, sem dizer nada. A jovem, que vive com o namorado em Berriozar, perto de Pamplona, Espanha, apresentou queixa contra desconhecidos. Mas a polícia deteve o português.A vítima dirigiu-se à polícia dizendo que alguém a teria burlado em 2000 euros, montante gasto com os dados do cartão de crédito.