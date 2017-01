Apanhado com milhares de ficheiros de pornografia de menores

De acordo com os investigadores, o suspeito usava programas de partilha de ficheiros num portal da internet que obriga ao registo dos utilizadores, para dessa forma os conteúdos serem apenas disponibilizados a quem possui código de acesso.



Na sequência de busca domiciliária realizada na casa do suspeito, as autoridades apreenderam um computador portátil, que armazenava milhares de ficheiros multimédia de pornografia de menores.



A PJ refere que vai continuar com a investigação no sentido de determinar a conexão da atividade delituosa do detido com terceiros que se dedicam a práticas da mesma natureza.



A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro anunciou esta quarta-feira a detenção, no concelho da Mealhada, de um homem de 23 anos que tinha na sua posse milhares de ficheiros multimédia contendo crianças em práticas sexuais.O detido, que está indiciado pela prática do crime de pornografia de menores, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de apresentações semanais no posto policial da área de residência, proibição de acesso à Internet e obrigação de se submeter a tratamento médico psiquiátrico.Segundo um comunicado da PJ, a investigação surgiu no âmbito do combate internacional à pornografia infantil em articulação com autoridades estrangeiras.