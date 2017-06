Apanhado com saco de droga e esteroides para irmão preso

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito pub

Um homem de 22 anos foi este domingo intercetado pela guarda prisional, no Estabelecimento Prisional de Lisboa (EPL), e entregue à PSP, com um saco contendo 103 gramas de haxixe e mais de uma centena de comprimidos de esteroides.O suspeito tentou entrar no EPL pelas 10h30, à hora da visita. Ao passar pelo pórtico de metais, o mesmo apitou. Muito nervoso, foi revistado pelos guardas prisionais. Entre as pernas escondia um saco contendo 10 bolotas de haxixe e 147 comprimidos de diversos tipos de esteroides.Fonte prisional disse aoque o homem ia visitar o irmão, de 33 anos, que está a cumprir cinco anos de prisão por ofensas.