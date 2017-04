Apanhado pela segunda vez sem carta

O que achou desta notícia?







Uma perseguição policial, na quarta-feira à tarde, terminou com a detenção de um homem, de 35 anos, apanhado em flagrante, no bairro Serra da Luz, na Pontinha, Odivelas. Após ter sido intercetado, o condutor diz ter sido pontapeado por dois agentes e fez queixa na PSP.Passava das 17h00 quando Ivan Gomes foi mandado parar. Com medo de ser apanhado a conduzir sem carta pela segunda vez em poucos dias, fugiu. Segundo fonte oficial da PSP, o condutor foi intercetado mas ofereceu resistência até ser manietado, com recurso à força. Pouco depois da detenção, o homem foi libertado e deslocou-se ao hospital.A seguir formalizou a queixa contra os agentes na esquadra da Pontinha por agressões. Diz ter sido pontapeado na cabeça.