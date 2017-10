Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Apanhados a pescar lingueirão

Dupla utilizava equipamento de mergulho na ria Formosa.

Por Ana Palma | 09:37

A Polícia Marítima (PM) de Olhão intercetou, em flagrante delito, dois homens de cerca de 30 anos que se dedicavam à apanha de lingueirão, usando equipamento de mergulho, o que é ilegal.



Foram apanhados pela PM quando procediam ao desembarque do lingueirão capturado (23 quilos), já no porto de Olhão.



Segundo o CM apurou junto do comandante Nunes Ferreira, da capitania do Porto de Olhão, os suspeitos, "já conhecidos das autoridades, por exercerem aquela atividade de forma regular", foram "detetados no canal da Fuseta e vigiados entre as 16h00 e as 21h00 de quinta-feira", altura em que foram intercetados.



Tanto o lingueirão como o equipamento de mergulho foram apreendidos.



O pescado foi depois devolvido à ria Formosa.