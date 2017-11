O Comando Territorial da GNR de Braga apanhou em flagrante dois homens, esta madrugada, a roubarem uma caixa de esmolas. Os detidos têm 18 e 24 anos.



A detenção aconteceu "durante uma ação de patrulhamento", diz a GNR, em comunicado, junto da igreja de Apúlia, em Braga.



"Os suspeitos, ao se aperceberem da presença dos militares da GNR", fugiram em direção a um "acampamento na localidade de Barqueiros, em Barcelos", local onde acabariam por ser detidos.



Durante a detenção foi, ainda, recuperada outra caixa de esmolas, que tinha sido roubada no dia anterior "na capela mortuária". Para cometerem os crimes, os homens tinham uma marreta, uma picareta, uma serra de cortar ferro, um pé de cabra e um alicate de pressão. Foram notificados para comparecerem no Tribunal Judicial de Esposende no dia 6 de novembro.



