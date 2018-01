Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Apanhados com droga no organismo

Dois homens foram detidos, pela PJ e pelo SEF, no aeroporto de Lisboa.

Por S.A.V. | 09:12

Dois homens foram detidos, pela PJ e pelo SEF, no aeroporto de Lisboa, após terem tentado entrar em Portugal com cápsulas de droga que tinham ingerido.



O primeiro, de 21 anos, chegou num voo de um país africano com mais de 22 mil doses de heroína em cápsulas, retiradas após cirurgia.



Foi detido e está na prisão.



Já um homem, de 23 anos, vindo do Brasil mas desviado para o Centro de Instalação Temporária após recusa de entrada, com medo de que uma rebentasse, confessou que levava no organismo 20 cápsulas de cocaína.