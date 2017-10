Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Apanhados seis carteiristas em Lisboa

Atuavam na zona da Baixa. Quatro serão julgados no dia 25.

Por J.T. | 08:20

A PSP de Lisboa continua a combater a ação dos carteiristas que atuam na zona da Baixa lisboeta e procedeu à detenção de mais seis.



Todos eles oriundos do Leste europeu e que foram deixados em liberdade por um juiz, enquanto aguardam o desenrolar do processo. Quatro serão julgados no dia 25.



Os detidos, quatro homens e duas mulheres, entre os 17 e os 44 anos, foram apanhados em três ações distintas: na primeira, dois homens furtaram dentro de uma igreja uma carteira com 103 €; na segunda, outros dois levaram uma carteira com 105 €; na última, duas mulheres apoderaram-se de 100 €.