“Apanhei partes do corpo”, conta pai de portuguesa morta na Namíbia

Natacha Alves foi brutalmente colhida por um carro após ter parado para ver uma tartaruga.

Por João Tavares | 01:30

Há poucas horas na Namíbia para passar férias com o marido e o pai, Natacha Alves foi brutalmente colhida por um carro após ter parado para ver uma tartaruga à beira da estrada, no passado dia 10. "Tive de apanhar partes do corpo da minha filha", disse o pai Luís Alves ao site Namibian. "Corri para ela, para ressuscitá-la, mas eu sabia que ela tinha morrido", disse.



O condutor responsável pela morte fugiu. "Mais nenhum carro parou, contornaram apenas as partes do corpo. Houve mesmo um que passou por cima. Ninguém merece isso, nem mesmo um cão", contou o pai, destroçado, ao site, ainda indignado pelo facto de a polícia ter demorado cerca de quatro horas a aparecer no local. Inconsolável com o sucedido está o marido de Natacha, Daniel Silva, que não escondeu as lágrimas durante a entrevista. Estavam casados há dois anos.



A família tinha chegado à Namíbia poucas horas antes do acidente, que teve lugar a apenas cinco quilómetros do aeroporto. A polícia tenta identificar o carro interveniente no atropelamento.