Aplicação permite andar de metro sem o cartão

Andante digital estará disponível em abril e poderá ser também usado nos autocarros e nos comboios.

Por Ana Isabel Fonseca | 08:52

Uma aplicação de telemóvel permitirá, a partir de abril, que os utilizadores da rede Metro, dos autocarros da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) e da Comboios de Portugal (CP) possam utilizar um andante digital para as viagens.



O sistema dispensará assim a utilização de cartões e dinheiro e irá otimizar o tarifário pago pelo cliente.



"Nas Áreas Metropolitanas, há tantos tarifários que é difícil às pessoas conseguirem perceber qual o que lhe é mais favorável, até porque muitas não conseguem, no início do mês, antecipar as necessidades que vão ter. Com este sistema de bilhética desmaterializado, o próprio sistema aplica ao cliente o tarifário que lhe é mais favorável", esclareceu José Mendes, secretário de Estado Adjunto e do Ambiente.



A aplicação ‘Anda’ surgiu de uma iniciativa da TIP (entidade formada pela Metro, STCP e CP) e contou com a colaboração da Faculdade de Engenharia do Porto. Para já, apenas estará disponível para o sistema operativo Android e só a partir da versão Android 5.0.



O secretário de Estado Adjunto e do Ambiente anunciou ainda que o Metro do Porto terá mais 5,7 quilómetros e sete estações em 2022. Esta extensão irá fazer-se por duas linhas.



Será construída uma linha rosa, que irá fazer a ligação entre São Bento , Cordoaria e rotunda da Boavista, no Porto, e irá ocorrer ainda o alargamento da linha amarela, que passará a ligar Santo Ovídio a Vila D’Este, em Vila Nova de Gaia.



O investimento total global ronda os 287 milhões de euros. "Esta operação deverá servir para transportar mais 33 mil pessoas", adiantou ainda José Mendes.