Apoio municipal negado às vítimas dos incêndios

Uma proposta do vereador Pedro Coelho dos Santos para a Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço doar 25 mil euros do excedente orçamental do ano passado às vítimas dos incêndios em Pedrógão Grande foi chumbada esta segunda-feira à noite.



Este valor seria entregue ao fundo de apoio da Fundação Gulbenkian para as vítimas dos incêndios, mas a iniciativa acabou por ser bloqueada pela autarquia em reunião.



A verba em questão corresponde a 4,4% "do total de saldos de gerência a integrar agora no Orçamento da autarquia", é dito na proposta.











