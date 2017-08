Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Apoio social transferido mantém-se em Miragaia

Serviços vão ser garantidos a partir de setembro pelo Centro Social da Sé num edifício camarário.

Por Manuel Jorge Bento | 08:27

Os serviços de apoio familiar, aconselhamento parental e apoio domiciliário efetuados pelo Centro Social e Paroquial de Miragaia vão ser assegurados pelo Centro Social da Sé, a partir de 1 de setembro, num edifício camarário, na rua da Arménia, mantendo-se em Miragaia, Porto.



A garantia foi dada, na terça-feira, às 25 funcionárias do Centro Social de Miragaia - que encerrará oficialmente no final deste mês -, num encontro com a vice-presidente da Câmara Municipal do Porto, Guilhermina Rego, Raquel Castello-Branco, da Fundação Porto Social, e a adjunta da vice-presidência da autarquia, Inês Ferreira.



A Câmara do Porto mantém a disponibilidade para apoiar um projeto de empreendedorismo social, a ser lançado pelas funcionárias, que poderá funcionar no edifício da antiga Junta de Freguesia de S. Nicolau. É, no entanto, necessário que as trabalhadoras encontrem um investidor. Certo é que, a 1 de setembro, as funcionárias não terão trabalho. Questionam, por isso, a Diocese do Porto e a comissão administrativa do Centro Social de Miragaia se "também foram negociados os postos das trabalhadoras, como seria justo e correto".



Recordam a garantia que lhes foi dada de que "tudo fariam para encaminhar as trabalhadoras para outros postos de trabalho". "No nosso entender, esta era uma boa oportunidade para cumprir essa promessa", acrescentam.



As trabalhadoras consideram que "a passagem das respostas sociais para o edifício na rua da Arménia apenas resolveu o problema das 35 famílias e mais 20 utentes, pois nenhuma das sete funcionárias que os assistia os pôde acompanhar".