Aponta caçadeira para roubar 800 euros

Às 18h00 conseguiu consumar um assalto. Esperou pacientemente que todos os clientes saíssem da farmácia Marinho, junto à movimentada EN206 e, mal entrou, ordenou às três farmacêuticas: "É abrir as caixas, rápido." Mas uma das funcionárias reagiu e disse que não iria aceder. "Ele puxou logo a culatra da arma, apontada a nós. Obedecemos logo e ele levou o dinheiro todo" contou uma das farmacêuticas, que têm medo de represálias.O assaltante fugiu num carro que tinha estacionado ali perto e escapou por um atalho, apesar de várias patrulhas da GNR terem chegado três minutos depois do alerta. A PJ investiga.

Em apenas uma hora, tentou roubar uma bomba de gasolina e um posto dos CTT, acabando por assaltar uma farmácia em Vermoim, Famalicão, munido de uma caçadeira que apontou às três farmacêuticas. Levou 800 euros e fugiu, mais uma vez, sem deixar rasto.Há três semanas que o perigoso ladrão, que usa um sobretudo para esconder a caçadeira e tapa o rosto com óculos de sol e um cachecol, anda a espalhar o terror nos concelhos de Famalicão e Guimarães, com assaltos armados.Na quarta-feira à tarde, começou por tentar assaltar o posto dos CTT de Brito, em Guimarães, mas como é a funcionária que abre a porta, manteve-a trancada quando viu o homem de cara tapada. Pouco depois, nova tentativa: dirigiu-se a uma bomba de gasolina, no mesmo concelho, e voltou a tentar roubar, mas teve de fugir sem conseguir levar nada.