Apontam pistola para levar uísque

Falha ataque a máquina de tabaco e rouba bebida, 100 € e portátil.

Por Patrícia Lima Leitão e Fátima Vilaça | 08:52

O último cliente da noite tinha saído há cerca de cinco minutos do café Dino T, em Varziela, Felgueiras, quando a dupla de ladrões entrou no estabelecimento, armada e encapuzada, pelas 23h15 de domingo, e apontou uma pistola ao proprietário. Os homens levaram cerca de 100 euros da caixa registadora, três garrafas de uísque e um portátil.



"Eu estava sozinho prestes a fechar o café, de costas para o balcão, quando ouvi um homem a pedir-me para acionar a máquina de tabaco. Voltei-me e deparei-me com dois encapuzados, que me apontaram uma pistola e me disseram que era um assalto", contou Bernardino Teixeira, dono do café, que ficou "estupefacto".



Enquanto um dos ladrões tentava abrir a máquina de tabaco, o segundo dirigiu-se à caixa para recolher o dinheiro. "Como ele não estava a conseguir abrir a máquina, o outro disse-lhe para desistir e para levar antes um portátil, que estava à vista", recordou Bernardino Teixeira, acrescentando que os ladrões lhe pareceram "inexperientes". A dupla escapou num carro que, ao que tudo indica, tinha estacionado à porta do café.



Bernardino Teixeira tem o estabelecimento há seis anos e nunca tinha sido alvo de roubo. "A criminalidade tem vindo a aumentar. Felgueiras é um concelho onde regularmente se ouve falar de muitos assaltos", concluiu.



A GNR foi ao local e a investigação passou para a Polícia Judiciária. O espaço tem câmaras de videovigilância, que estão inativas após terem avariado durante uma tempestade.