“Apontou-me a arma e exigiu o dinheiro”

O assaltante pensou que a funcionária estava sozinha e agiu com muita calma, sem que os clientes que estavam sentados numa mesa. "Só depois de eu começar a correr é que toda a gente se apercebeu do que estava a acontecer e ele começou a correr", explica ainda a jovem, que garante que ficou em estado de choque.O assaltante solitário, segundo recorda a vítima, terá mais de 1,80 metros de altura e fala português mas com um sotaque de um país de Leste.

"Apontou-me a pistola à cabeça e exigiu o dinheiro mas eu não dei e corri para a porta. Como depois viu cinco clientes numa mesa, assustou-se e foi-se embora". É desta forma que Ana Lúcia Duarte recordou ao CM o momento em que um homem armado invadiu a pastelaria onde trabalha, em Albufeira, para roubar dinheiro. Foi o sexto assalto em menos de um mês na cidade mas, desta vez, o ladrão solitário foi obrigado a fugir de mãos a abanar.O crime ocorreu na segunda-feira, ao final dia, na pastelaria Requinte & Tentações, localizada junto à Escola Secundária de Albufeira e a cerca de 100 metros do posto do Destacamento de Trânsito da GNR.O assaltante usava um capuz a tapar a cabeça e um lenço preto na cara, tal como nos restantes cinco roubos que fez na cidade. "Inicialmente pensei que era um cliente normal mas depois deu-me um saco para as mãos e disse para meter lá o dinheiro mas eu não coloquei e atirei o saco para cima da mesa e fugi", recordou ao CM Ana Lúcia Duarte.