"Apontou-me a arma e mandou-me deitar"

Cerca de meia hora depois, os Bombeiros de Macedo receberam um alerta para um carro a arder na EN15. Quando lá chegaram, depararam com a viatura usada no assalto, com matrícula falsa, a ser consumida pelas chamas.No mesmo local foram encontradas algumas peças roubadas que terão caído durante a troca de veículos. A Polícia Judiciária de Vila Real esteve até de madrugada a recolher indícios que possam ajudar a localizar o grupo.

Meio milhão de euros em ouro foram roubados em menos de cinco minutos, ao início da noite de quinta-feira, por quatro ladrões fortemente armados e encapuzados que espalharam o pânico na ourivesaria Espírito Santo, em Macedo de Cavaleiros."Ouvi um barulho e vim à zona de atendimento ver o que se passava. Deparei-me com um homem de cara tapada que me apontou uma arma e me mandou deitar no chão. De seguida, apareceram mais dois, um com uma metralhadora e outro com uma pistola", contou aoAntónio Espírito Santo, dono do estabelecimento."Eles traziam sacos plásticos, daqueles grandes do lixo. Dirigiram-se para onde temos o ouro e começaram a carregar", continuou o proprietário, que viveu minutos de terror, juntamente com as duas funcionárias que estavam na loja. Os ladrões levaram praticamente todo o ouro que havia na ourivesaria e fugiram no jipe BMW X5 que estacionaram mesmo à porta do estabelecimento. Ao volante, estava o quarto cúmplice.