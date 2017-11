Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Apreendidas 7 toneladas de peixe em Sesimbra

Pescado apreendido ia para a Figueira da Foz, onde seria vendido para fora do País.

09:18

No Porto de Sesimbra foram apreendidas mais de sete toneladas de peixe, na sexta-feira, segundo a Autoridade Marítima Nacional. A operação, desenvolvida pela Polícia Marítima de Setúbal, ocorreu em duas fases.



A primeira apreensão ocorreu por volta das 10h30 da manhã, durante uma fiscalização a uma embarcação acabada de atracar. "Foi uma ação de rotina, não houve qualquer denúncia. Acabámos por detetar excesso de biqueirão, ultrapassando em mais de uma tonelada e meia o limite permitido por lei, que ronda os 3500 quilos (165 cabazes)", disse ao Correio da Manhã Luís Lavrador, Capitão do Porto de Setúbal.



A segunda apreensão aconteceu por volta das 19h00, quando foi verificado um camião de uma empresa de congelados que se encontrava a carregar pescado. "Houve uma suspeita por parte dos agentes, porque viram que estava a ser carregado muito peixe. Pediram aos elementos que operavam no camião as guias correspondentes ao pescado, que referiam 5340 quilos de biqueirão. Na verdade estavam a ser carregados 10 980 quilos deste peixe", afirmou o comandante da Polícia Marítima. As sete toneladas de biqueirão apreendidas foram vendidas na lota de Sesimbra. O produto da venda, superior a onze mil euros, reverteu para os cofres do Estado.



Sabe o CM que a maioria do pescado teria como destino a Figueira da Foz, onde um comprador estrangeiro o receberia e faria sair do País.



O biqueirão é um peixe muito associado à região da Andaluzia, em Espanha. É conhecido popularmente como ‘boquerone’. Uma das receitas mais populares é o biqueirão frito.