Apreendidas armas que idoso utilizaria para ameaçar filhos

A GNR do Posto Territorial de Vila das Aves, Santo Tirso, informou esta quarta-feira que apreendeu duas armas de fogo numa habitação de São Tomé de Negrelos alegadamente utilizadas por um idoso para ameaçar os dois filhos.Em entrevista telefónica à Lusa, Silva Ferreira, oficial de comunicação e relações públicas do Comando Territorial do Porto, explicou que no âmbito de uma investigação pelo crime de ameaças foi efetuada uma busca domiciliária em São Tomé de Negrelos, concelho de Santo Tirso, tendo sido apreendida uma caçadeira e um arma de pressão de ar 4,5 milímetros e ainda um livrete de manifesto de arma.As apreensões das armas por mandado de busca domiciliárias surgem na sequência da apresentação de uma queixa de dois filhos contra o pai, de 72 anos de idade, que alegadamente os ameaçava com armas agora apreendidas, explicou Silva Ferreira.