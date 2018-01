Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Apreendidas cuecas CR7 falsificadas

Mulher de 50 anos foi apanhada a vender material contrafeito no Entroncamento.

08:37

Vários pares de boxers com a marca CR7 estão entre as 564 peças de roupa interior contrafeita que a PSP do Entroncamento apreendeu no sábado.



A operação de fiscalização visou os produtos à venda no mercado semanal da cidade, no âmbito da campanha Festas Seguras.



Os boxers e as meias apreendidas pela PSP estavam à venda na banca de uma mulher de 50 anos, que foi constituída arguida e ficou sujeita a termo de identidade e residência.