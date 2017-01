Aprovadas candidaturas no valor de 14 milhões

Francisco Serra, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, refere "as deliberações do Governo, que permitiram operacionalizar o Acelerador do Investimento Municipal".



No encontro, que foi a 17ª reunião da comissão diretiva do Algarve 2020, foi feito um ponto da situação do programa, a 30 de novembro, e que, incluindo novas aprovações de investimentos no sistema de incentivos, totaliza "327 operações aprovadas" e regista "comparticipações na ordem dos 79 milhões de euros".Francisco Serra, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, refere "as deliberações do Governo, que permitiram operacionalizar o Acelerador do Investimento Municipal".

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito



100%

100%

Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito



100%

100%

Muito satisfeito pub

Um total de 34 candidaturas, no montante global de 14 milhões de euros, foram aprovadas na última reunião da comissão diretiva do programa operacional Algarve 2020. Os projetos são de áreas como a "reabilitação urbana, património cultural, infraestruturas e equipamentos sociais e de saúde, promoção e tecnologias de informação e comunicação na administração local e em serviços públicos", anunciou a comissão diretiva."Parte significativa dos apoios concedidos destinava-se ao ‘eixo prioritário 8 - modernizar e capacitar a administração’, com o fim de melhorar o acesso às tecnologias de informação e comunicação", explica, em nota, a comissão diretiva.Entre os projetos aprovados estão o aumento de largura de banda entre os campus de Gambelas e da Penha, apetrechamento dos serviços digitais da Região de Turismo do Algarve e novo design e harmonização dos portais autárquicos existentes, numa iniciativa da Comunidade Intermunicipal do Algarve, bem como a reestruturação tecnológica do Centro Hospitalar do Algarve.