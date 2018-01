Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aquacultura vai crescer em Alvor e ria Formosa

Foram apresentados novos projetos para produção de ostra-japonesa e amêijoa-boa.

Por José Carlos Eusébio | 06:00

Novas explorações de aquacultura estão previstas para as rias Formosa e de Alvor. Está em causa a produção de ostra-japonesa, amêijoa-boa, dourada e robalo. Os projetos estiveram em consulta pública no final do ano passado, por parte da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos.



Na ria Formosa foi apresentado um pedido pela empresa PMA-Aquacultura para a instalação de um estabelecimento de crescimento e engorda de moluscos bivalves, nomeadamente amêijoa-boa. O projeto abrange uma área de mais de 34 mil metros quadrados, situada a poente do cais das Quatro Águas, no concelho de Tavira.



Na Área Piloto de Produção Aquícola da Armona, que se encontra instalada em mar aberto, ao largo de Olhão, foi manifestado o interesse da empresa Rota Grega em expandir a sua produção intensiva de dourada e robalo. Segundo o edital que esteve em consulta pública até ao dia 29 de dezembro, a empresa já dispunha de quatro lotes e pediu mais dois.



Na ria de Alvor, a empresa Alvostral solicitou a atribuição de áreas para a instalação de explorações de crescimento e engorda de ostra-japonesa, na margem esquerda da ribeira de Odiáxere, sítio de Vale da Lama, no concelho de Lagos.



No total, foram efetuados cinco pedidos para a cedência de títulos de atividade aquícola, totalizando uma área de cerca de 39 mil metros quadrados.



Refira-se que, tanto na ria de Alvor como na ria Formosa, a produção de ostras tem vindo a registar um incremento significativo nos últimos tempos. A maior parte da produção é exportada para França.