Aquecedor intoxica família em Peniche

Alerta foi dado pelo tio das crianças que sentiu náuseas quando se levantou às 06h00.

Por P.G. | 08:51

Dois irmãos, de três e sete anos, os pais, os avós e um tio foram esta quinta-feira transportados para o hospital com sintomas de intoxicação por monóxido de carbono em Ferrel, Peniche.



A intoxicação ocorreu na casa da família e foi causada por um aquecedor a gás que terá ficado toda a noite ligado e "queimou o oxigénio", explicou António Viola, adjunto do comando dos bombeiros de Peniche.



O alerta foi dado pelo tio das crianças que sentiu náuseas quando se levantou às 06h00. Ao acordar a família verificou que apresentavam todos os mesmos sintomas.



Foram assistidos no Hospital das Caldas da Rainha.