“Aquela coisa tem de ser um sucesso”, disse Sócrates sobre livro

Nunca falavam de dinheiro, mas Sócrates irritava-se com amigos. Diretor do JN avisou Sócrates da detenção.

Por Tânia Laranjo e Débora Carvalho | 01:30

Diz o Ministério Público que o livro não foi escrito por José Sócrates. Mas é como se fosse. Porque a ‘Confiança no Mundo’ foi um sucesso e o autor oficial é mesmo o ex-primeiro-ministro.



A acusação do Ministério Público mostra que a operação de venda foi programada ao pormenor. Sócrates nunca deixou o negócio em mãos alheias. Controlou-o, acompanhou-o, irritou-se quando os seus ‘subordinados’ não agiram rapidamente. E não conseguiram "entupir" a pré-venda. Nem "puseram a máquina a funcionar".



André Figueiredo, amigo pessoal de Sócrates e seu ex-chefe de gabinete no PS, ainda tentou explicar que houve um problema de internet. Mas Sócrates irritou-se várias vezes: "Aquela coisa" (a palavra livro estava proibida) tinha mesmo de ficar no top e ser notícia na comunicação social.

Sócrates tinha aspirações políticas. Estava em Paris, vinha ao domingo à RTP fazer o seu programa semanal, mas era determinante ser reconhecido como um filósofo. Alguém que tinha tirado um ano sabático para se enriquecer academicamente.



No total, a investigação diz que José Sócrates gastou 114 mil euros em livros. Ele e os amigos compraram sete mil obras. Muitas delas foram apreendidas, porque se encontravam amontoadas nas casas de algumas das pessoas buscadas.



Como o caso de Carlos Santos Silva: a mulher, Inês Rosário, andava de livraria em livraria para não dar nas vistas. Comprou centenas de livros, muitos deles encontram-se agora no departamento de Investigação e Ação Penal.



Desde que foi preso, Sócrates já escreveu mais dois livros. Hoje, apresenta o último, no Porto.



Falavam em código

O MP diz que os arguidos falavam em código: "dossier", ‘‘livros",‘‘fotocópias", "folhas", "daquela coisa", "daquilo", "disso", "disso das fotocópias", "aquilo que era para", "disto que eu tenho" e/ou "aquela coisa que eu gosto", "quando puderes trazer aquilo", "se me puderes trazer cá...", eram as frases-chave.



Santos Silva confirmou

Foi uma das poucas coisas que Santos Silva reconheceu: ter comprado dezena de livros, a pedido do amigo José Sócrates. Disse que o queria agradar.



Autor do livro

Domingos Farinho terá sido o autor do livro. Foi pago por Rui Mão de Ferro e aceitou que a obra fosse assinada por José Sócrates.



Controlar marcha

José Sócrates telefonava frequentemente a André Figueiredo para se certificar de que este já se tinha encontrado com Santos Silva para receber dinheiro, e para indagar se a operação "estava em marcha".



"Metade deles são polícias"

Numa conversa a 16 de junho de 2014, Afonso Camões, atual diretor do ‘JN’, conta a José Sócrates que, na viagem de Cavaco Silva à China, um jornalista da ‘Sábado’ lhe disse "sabe, esse homem vai ser preso". Indignado, Sócrates questiona como é que o jornalista se atreve a dizer uma coisa daquelas e se isso vai ser nos próximos dias.



O antigo primeiro-ministro questiona ainda o amigo sobre "se o gajo tem fontes no Ministério Público". Afonso Camões "diz que o MP entra pela redação do CM a toda a hora, que metade deles são polícias...", lê-se na transcrição da escuta feita pela investigação. A acusação revela outro episódio com Afonso Camões. Sócrates chama-o a sua casa, na rua Braamcamp, em Lisboa, depois de um jornalista da ‘Sábado’ lhe ter ligado por causa da notícia que ia publicar (Sócrates investigado no Monte Branco). Afonso Camões já estava à porta do prédio quando Sócrates o mandou esperar. É que Carlos Santos Silva estava em sua casa e o antigo governante não queria que os dois se cruzassem. Foi Sócrates quem desceu.



‘Vice’ da ERC apoiou pressão do ex-PM

Arons de Carvalho, vice-presidente da ERC - Entidade Reguladora da Comunicação, foi o peão de Sócrates na pressão deste sobre o CM. O antigo primeiro-ministro pediu a Arons que fizesse pressão junto dos outros elementos da ERC para ser aprovada uma deliberação contra o CM.



Advogado amigo acompanhou Perna

Proença de Carvalho tem uma relação muito próxima com José Sócrates. Por isso, o antigo primeiro-ministro pediu-lhe que o seu escritório disponibilizasse apoio jurídico a João Perna, quando este foi detido no Marquês. Durante anos, o atual presidente do grupo do ‘DN’ e ‘JN’ foi advogado de Sócrates.



Deputado defendeu fortuna de Sócrates

Renato Sampaio, deputado do PS, defendeu Sócrates em 2012, quando a vida luxuosa do antigo primeiro-ministro em Paris começou a levantar suspeitas. Na altura, o deputado afirmou: "Toda a gente sabe que ele tem uma fortuna pessoal que vem da mãe." A mãe de Sócrates não tem fortuna e vivia à conta do filho.



Figueiredo não brinca em serviço

"Opá, você deve pensar que eu brinco em serviço, ou quê?..." , disse André Figueiredo a José Sócrates, quando questionado sobre a operação em marcha. O deputado socialista foi um dos homens recrutados para a campanha de compra massiva do livro de Sócrates.