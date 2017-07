Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

AR aprova urgência no apoio a vítimas e familiares de incêndios

Dois grandes incêndios florestais começaram no dia 17 de junho em Pedrógão Grande e Góis.

Por Lusa | 20:07

A Assembleia da República aprovou esta quarta-feira um projeto de lei subscrito por PSD, BE, CDS-PP e PCP que prevê medidas urgentes de apoio às vítimas dos incêndios da região Centro e seus familiares.



PCP, PSD e CDS-PP, que tinham iniciativas próprias, fundiram os seus projetos, e o BE acabou por também os subscrever, foi anunciado durante a votação em plenário.



O texto de substituição foi aprovado com a abstenção do PS e do PAN e os votos favoráveis das restantes bancadas.



O projeto do PCP previa "um conjunto de medidas urgentes de apoio às vítimas dos incêndios florestais de Pedrogão Grande e de reforço da prevenção e combate aos incêndios", enquanto a iniciativa do PSD determinava a "assunção por parte do Estado da responsabilidade de indemnizar os herdeiros das vítimas mortais e os feridos graves" dos incêndios, criando o "procedimento de determinação e pagamento dessas indeminizações".



O CDS propunha inicialmente a criação de uma comissão para o ressarcimento das vítimas dos incêndios florestais ocorridos entre 17 e 24 de junho, regulando o processo de pagamento de indeminizações às vítimas destes incêndios, bem como aos respetivos herdeiros".



Dois grandes incêndios florestais começaram no dia 17 de junho em Pedrógão Grande e Góis, tendo o primeiro provocado 64 mortos e mais de 200 feridos. Foram extintos uma semana depois, depois de consumirem mais de 53 mil hectares.



Os fogos da região Centro afetaram aproximadamente 500 habitações, quase 50 empresas e os empregos de 372 pessoas.



Os prejuízos diretos dos incêndios ascendem a 193,3 milhões de euros, estimando-se em 303,5 milhões o investimento em medidas de prevenção e relançamento da economia.