“Arcebispo santo” já tem estátua em Braga

Ricardo Rio informou que a estátua de D. João Peculiar vai regressar ao seu local de origem, o largo com o mesmo nome, entre a igreja da Misericórdia e a entrada lateral da Catedral de Braga.D. Frei Bartolomeu dos Mártires foi declarado venerável a 23 de março de 1845, pelo Papa Gregório XVI, e beatificado a 4 de novembro de 2001, pelo Papa João Paulo II. Nesta altura aguarda a canonização, que deve ser promulgada em breve pelo Papa Francisco.

Foi ontem inaugurada, no Largo de São Paulo, a estátua de D. Frei Bartolomeu dos Mártires, antigo arcebispo de Braga, figura de referência do Concílio de Trento e conhecido como "arcebispo santo", uma vez que está a decorrer o seu processo de canonização. A escolha do dia inspirou-se na datação da bula de nomeação de D. Frei Bartolomeu dos Mártires para a Arquidiocese de Braga – exatamente o dia 27 de janeiro de 1559.Na cerimónia, o presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, referiu que a inauguração da estátua constitui um "ato de justiça" para com uma grande figura da Igreja e da cidade. "O reconhecimento de figuras de cariz religioso não é por acaso. Braga é conhecida como a cidade dos arcebispos e a eles deve, ao longo da sua história, muitos dos impulsos para se tornar a cidade pujante que hoje é", salientou o edil.A estátua de D. Frei Bartolomeu dos Mártires foi erigida no local onde se encontrava a estátua do também antigo arcebispo D. João Peculiar, que governava Braga na altura da fundação de Portugal, que encerrava alguma polémica devido à forma fálica do báculo.