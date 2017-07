Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Areia cria nova praia no Algarve

Investimento de 150 mil euros para valorizar barra da Armona.

Por Ana Palma | 08:11

As obras de alimentação de areias na praia dos Cavacos, na Ria Formosa, no concelho de Olhão, já estão em curso. Os trabalhos inserem-se no projeto de valorização hidrodinâmica da barra da Armona, da Sociedade Polis Litoral Ria Formosa, que em junho tinha dado ‘luz verde’ ao projeto.



As obras irão permitir dotar Olhão de mais uma zona balnear pois, até agora, o local não tinha condições para tal. Com capacidade estimada para 190 utentes, de acordo com o POOC Vilamoura-Vila Real de Santo António, deverá vir a ter um apoio desportivo no areal.



O projeto visa ainda a "remoção de sedimentos nos canais da bacia de manobra do cais da ilha da Armona", esclareceu a Câmara de Olhão. São estes sedimentos que estão a ser utilizados para a alimentação artificial da praia dos Cavacos.



As dragagens atualmente em curso irão permitir um "aumento da hidrodinâmica lagunar", como maior amplitude de maré na barra da Armona e consequente melhoria dos valores naturais do sistema, nomeadamente "através do aumento da taxa de renovação da água", explicou a autarquia olhanense.



PORMENORES

Investimento

O custo da intervenção é de cerca de 150 mil euros e o prazo de execução dos trabalhos é de dois meses. A Polícia Marítima de Olhão tem vindo a acompanhar a execução dos trabalhos de enchimento da praia.



Mais navegabilidade

Os trabalhos de dragagem irão ainda proporcionar melhores condições aos pescadores, uma vez que haverá "uma melhoria das condições de navegabilidade dos canais e da exploração dos viveiros", os quais irão receber "mais nutrientes", esclareceu a autarquia.