Areia dragada da ria reforça praia de Alvor

Obra custa 2,4 milhões de euros e abrange a parte nascente da praia.

Por José Carlos Eusébio | 06:00

O concurso público para o enchimento da praia de Alvor nascente, com areia dragada da ria, vai ser lançado pela Agência Portuguesa do Ambiente até ao final do corrente ano, apurou o CM. A obra representa um investimento total de 2,4 milhões de euros, suportado a 85% por fundos comunitários.



A praia de Alvor nascente, numa extensão de um quilómetro, será reforçada com 250 mil metros cúbicos de areia. Esta intervenção tem como objetivo garantir a defesa contra a erosão costeira. A areia será proveniente de dragagens a efetuar na barra e ria. "A obra de desassoreamento permitirá melhorar as condições de navegabilidade e de segurança", salienta Isilda Gomes, presidente da Câmara de Portimão, recordando que esta era uma necessidade "há muito sentida pela comunidade piscatória local".



Assoreamento já deixou barcos de pesca encalhados

O assoreamento da ria de Alvor já motivou que alguns barcos de pesca de maior dimensão tenham ficado encalhados na altura de maré vazia, tal como o CM já noticiou. Os pescadores já reclamam há mais de uma década a necessidade de serem realizadas dragagens de forma a garantir a segurança da navegabilidade. Além de prejudicar a comunidade piscatória, o estado de assoreamento também motiva dificuldades às embarcações marítimo-turísticas que operam na ria.



Areal vai crescer

A obra vai permitir o alargamento da zona dunar em cerca de 10 metros, enquanto o areal da parte nascente da praia de Alvor irá crescer aproximadamente 25 metros.



Maior capacidade balnear

Esta operação de enchimento da praia, nomeadamente na zona dos Três Irmãos, levará a um aumento da capacidade de utilização balnear.