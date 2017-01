Arguido do processo das cartas de condução quebra o pacto de silêncio

Um dos arguidos do processo das cartas de condução de Vila Verde quebrou o pacto de silêncio esta sexta feira no julgamento que decorre há uma semana em braga.O instrutor António Rodrigues contou como funcionava o esquema de ajudas nos exames teóricos realizados no Centro de Exames de Vila Verde.O instrutor, que é um dos 47 arguidos, disse que não tinha qualquer responsabilidade no processo e que tinha apenas a função de entregar os pagamentos aos examinadores.





Entre os beneficiados estava o futebolista Fábio Coentrão, que admitiu ter pago para tirar a carta de condução.



Os candidatos pagavam entre dois e três mil euros.



