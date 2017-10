Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Arguidos da Máfia de Braga suspensos do partido

Marinho e Pinto, líder do PDR, diz que em política não existe presunção de inocência.

Por Aureliana Gomes | 09:32

Os arguidos do processo Máfia de Braga que são militantes do Partido Democrático Republicano, PDR, liderado por Marinho e Pinto, foram suspensos do partido até que seja conhecida a sentença.



O ex-bastonário da Ordem dos Advogados revelou, ontem, no Tribunal S. João Novo, que a decisão surgiu depois desses terem sido acusados do rapto e morte do empresário de Braga João Paulo Fernandes. "Entendemos que em política não vigora a presunção de inocência. Suspendemos a sua inscrição até decisão do tribunal", disse.



Acusado de ser um dos mandantes do crime, em março do ano passado, Pedro Bourbon apresentou como álibi Marinho e Pinto, com quem se encontrava, semanalmente, à sexta-feira (dia da semana em que João Paulo foi raptado), para reuniões do PDR.



Ao tribunal, o ex-bastonário - que disse conhecer o arguido desde que ele nasceu - confirmou os encontros mesmo antes da criação do partido.



"Ele era membro da comissão política. Reuníamos normalmente à sexta-feira porque eu vinha à quinta de Bruxelas", explicou Marinho e Pinto. Sobre Pedro Bourbon, o líder do PDR disse que se tratava de alguém em quem confiava.



Ontem, foram também ouvidas as testemunhas do arguido Emanuel Paulino, que manifestaram gratidão para com o ‘bruxo da Areosa’.



Disseram que foram curadas de doenças para as quais "os médicos não encontravam solução", sem que fosse cobrado qualquer pagamento.