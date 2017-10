Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Arguidos da Operação Marquês acusados de 184 crimes

Têm 40 dias para requererem a fase de instrução. Carlos Alexandre pode ser novamente o juiz.

Por Débora Carvalho

Os 28 arguidos do Marquês foram acusados, no total, de 184 crimes, entre eles corrupção, branqueamento de capitais e fraude fiscal.



A fase de inquérito foi encerrada. Em processos complexos como este, os arguidos têm agora até 40 dias para requererem a abertura da fase de instrução. Basta que apenas um dos 28 arguidos manifeste essa vontade para iniciar-se este processo.



Os arguidos podem contestar os factos que lhes são imputados pelo Ministério Público, chamar testemunhas e pedir a junção de documentos que provem a sua versão dos factos.



Carlos Alexandre poderá ser o juiz a conduzir esta diligência. Isto porque a instrução será conduzida por um dos dois juízes do Tribunal Central de Instrução Criminal, que só acompanha os processos do DCIAP e do qual fazem parte, neste momento, os magistrados Carlos Alexandre e Ivo Rosa.