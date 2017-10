Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Arguidos da Operação Marquês receberam 102 milhões em luvas

Relatório final da Autoridade Tributária concluído com demonstração de pagamentos.

Por Diana Ramos | 01:30

Os principais arguidos da Operação Marquês, processo judicial que tem como pivô o ex-primeiro-ministro José Sócrates, terão recebido pagamentos no montante total de cerca de 102 milhões de euros. Os números são espelhados no relatório final da Autoridade Tributária, organismo que tem acompanhado o Ministério Público na demonstração do circuito de pagamentos dos arguidos e que servirá de base ao despacho de acusação, que sairá nos próximos dias.



Segundo apurou o CM, o documento foi concluído há cerca de um mês, tem seis mil páginas de balanço e quase 26 mil páginas de anexos, descrevendo pormenorizadamente a circulação de verbas. Ao antigo primeiro-ministro são imputados pagamentos no valor de aproximadamente 37 milhões de euros, 29 milhões dos quais com origem no chamado saco azul do Grupo Espírito Santo, a ES Enterprise.



Já Ricardo Salgado, que na tese da investigação terá tido um papel ativo na venda da Vivo pela Telefónica e na compra da brasileira Oi pela PT, terá recebido um montante que ronda os dez milhões de euros. Aos ex-administradores da PT Zeinal Bava e Henrique Granadeiro são imputados, respetivamente, 25 milhões de euros e vinte milhões de euros.



A Hélder Bataglia, o antigo homem forte da ESCOM, cabem 5 milhões de euros nas contas do Fisco. Sobre Armando Vara, ex-administrador da CGD, o Fisco terá demonstrado pagamentos no montante de 2,6 milhões de euros e a Diogo Gaspar Ferreira, administrador da empresa imobiliária Vale do Lobo, coube um milhão de euros.



As verbas são arredondadas, daí que o somatório total seja acima dos valores que o CM apurou para cada arguido. Fontes conhecedoras do processo adiantam que Joaquim Barroca, ex-administrador do Grupo Lena, não terá encaixado qualquer montante, tendo apenas permitido o uso das contas bancárias a si ligadas.



Este é um dos maiores relatórios que um órgão de polícia criminal a coadjuvar o Ministério Público já produziu.



Nove procuradores escrevem despacho de 4 mil páginas

Rosário Teixeira, que lidera a equipa de nove procuradores do Ministério Público que trabalham na Operação Marquês, está a concluir o despacho final, que já conta com mais de quatro mil páginas.



A acusação, em fase de conclusão, é gigantesca: 100 volumes, pelo menos 11 capítulos em dezenas de subtemas e centenas de escutas telefónicas transcritas.



Rosário Teixeira terá optado por deixar de fora da acusação os temas das pressões de José Sócrates e Vara no mundo da Comunicação Social, bem como o nível de vida do antigo primeiro-ministro.



PGR fixa prazo até dia 20 de novembro

A Procuradora Geral da República (PGR), Joana Marques Vidal, fixou o prazo de conclusão da Operação Marquês a 20 de novembro.



Escutas políticas em cofre lacrado

Há escutas de conteúdo político que não foram destruídas - porque Sócrates poderá querer ter acesso a elas - mas estão lacradas em cofre.



Procurador nomeado para julgamento

Joana Marques Vidal nomeou um procurador para fazer o julgamento. Será esse o magistrado que vai já estar na fase de instrução.