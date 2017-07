Arguidos de caso SPDE libertados

A decisão foi tomada antes mesmo de ser conhecida a sentença.

Por Tânia Laranjo | 16:39

Todos os arguidos do caso SPDE foram libertados esta segunda-feira. A decisão do juiz do julgamento foi proferida esta tarde e tem efeitos imediatos.

A medida foi tomada antes mesmo de ser conhecida a sentença, marcada para novembro e surpreendeu tudo e todos, indiciando que as penas a aplicar serão reduzidas.

Recorde-se que Pinto da Costa e Antero Henrique são acusados no mesmo processo, mas o Ministério Público entendeu que não se fez prova no julgamento e pediu a absolvição dos dois dirigentes portistas.

Eduardo Silva, o dono da SPDE, estava atualmente em prisão domiciliária com vigilância electrónica.