Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Armação de Pera ganha novos equipamentos

Plano de pormenor prevê um skate park, um parque infantil e um espaço cultural na vila.

Por José Carlos Eusébio e Rui Pando Gomes | 08:17

A Assembleia Municipal de Silves aprovou, na quinta-feira à noite, a proposta de alteração ao Plano de Pormenor de Armação de Pera, numa reunião extraordinária realizada naquela vila e que registou uma grande adesão da população. O documento prevê a construção de uma média superfície comercial e de diversos equipamentos públicos, tendo sido mantida a possibilidade de implantação de um novo hotel, junto à praia do Olival.



Em termos de equipamentos de utilização coletiva, o plano contempla a relocalização da sede da Junta de Freguesia de Armação de Pera (obra já adjudicada, por 634 mil euros, sendo o edifício a construir na zona da antiga escola primária), bem como a criação de um espaço de vocação cultural no antigo mercado e a construção de um parque infantil, no sítio da Torre, e de um skate park, na Quinta da Trindade.



As alterações ao plano de pormenor vão ainda permitir o surgimento de uma área comercial de média dimensão, da insígnia Bom Dia, do Continente, na zona da Torre.



A autarquia garante que, junto à praia do Olival, será mantida a área de estacionamento e a componente de espaço verde de recreio e lazer, embora para esta zona esteja prevista a construção de um hotel e de outros equipamentos, como um quiosque e um bar.



Entretanto, na zona próxima das escolas e do pavilhão desportivo passa a ser permitida "uma diversidade de usos (habitacional, turístico, comércio e serviços), ajustando a solução urbana à procura de mercado", segundo adiantou ao CM fonte da autarquia de Silves.