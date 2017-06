Armadilha mata 47 na estrada

Chegaram os meios aéreos de manhã, mas pouco ou nada fizeram. Era impossível lançar água para as chamas. O fumo denso impedia os pilotos de sobrevoarem a serra, havia como que uma parede a dar vantagem ao fogo.

As altas temperaturas que ontem continuaram a fazer-se sentir também não ajudaram.



Às três horas da madrugada, em pleno IC8, os termómetros marcavam 37 graus. O fumo já era denso, as faúlhas que caiam em forma de chuva toldavam a vista. Propiciavam desgraças.



"Vi relâmpagos brutais"

João Silva dos Santos comanda um dos Kamov que combate o incêndio de Pedrógão Grande. Na rede social Facebook, o piloto publicou um texto onde relata o que viu a partir dos céus, ainda no sábado.



"A mãe natureza decidiu que quem manda é ela. Assisti a trovoadas secas com relâmpagos brutais a cair na floresta, ventos fortíssimos e sempre a mudar de direção e um tipo de nebulosidade que nunca tinha visto", começa por escrever João Silva dos Santos, avançando que o "combate aéreo nestas condições é extremamente difícil e perigoso" e que nunca tinha visto nada igual em 15 anos de carreira.



O piloto diz ainda que a "resposta dos meios de proteção civil foram os adequados e necessários, mas contra a mãe natureza é difícil ganhar".



João Silva dos Santos endereçou ainda os sentimentos às famílias das vítimas. Pouco depois de publicar o texto, partiu para mais uma missão.



A madrugada de domingo no IC8 foi um verdadeiro inferno. Centenas de automobilistas tentaram passar as barreiras utilizando percursos alternativos. Naquela que ficará conhecida com a estrada da morte (EN236) morreram 47 pessoas, 30 dentro dos carros e 17 no exterior. Pelo menos quatro perderam a vida em estradas paralelas ao IC8. "Ainda estive para me aventurar e seguir estradas que a GNR não conhecia. Mas não o fiz", dizia ao CM um dos muitos automobilistas que na madrugada de domingo se mantinham impacientes em pleno IC8 à espera que as vias fossem reabertas.As chamas alastraram em poucos minutos, galgaram a serra, aproximaram-se dos carros. O fumo intenso levou a que muitos fugissem a pé. Alguns foram atropelados."Foram momentos de pânico e de terror", recordou o presidente da Câmara de Pedrógão Grande, Valdemar Alves, que presenciou a aflição de muitas dezenas de pessoas a tentarem fugir de carro quando as chamas se aproximavam.