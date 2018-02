Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Armas da PSP com traficantes

Três Glock desaparecidas há um ano foram recuperadas.

Por João Carlos Rodrigues e Joana de Sales | 01:35

Uma investigação a uma das principais redes de tráfico a operar em Portugal levou à descoberta de três das 57 pistolas Glock roubadas há um ano à PSP, em Lisboa. Tinham caído nas mãos de traficantes de droga, que escondiam ainda mais quatro armas de guerra – entre elas espingardas automáticas Kalashnikov. No total foram apreendidas 14 armas de fogo e 700 quilos de droga, entre haxixe e heroína, em Mafra, Sintra e Odivelas. Dois homens e uma mulher, entre os 27 e os 58 anos, foram detidos.



"Não foi um mero acaso. Tratou-se de uma investigação que durava há seis meses e que visava uma rede de dimensão considerável, responsável por grande parte do abastecimento de droga na zona de Lisboa e até noutras zonas do País. Não foi uma surpresa", explicou ontem à tarde Resende da Silva, comandante da Divisão de Investigação Criminal da PSP de Lisboa.



A PSP tenta agora determinar como é que as armas levadas das instalações do Departamento de Apoio Geral acabaram nas mãos deste grupo. Recorde-se que outras quatro Glock da PSP já tinham sido recuperadas – uma no bairro da Pasteleira, no Porto; as outras em Ceuta, território espanhol junto a Marrocos. Aliás, as autoridades só se aperceberam do desaparecimento, em fevereiro de 2017, após a apreensão de uma delas. A investigação ficou, por determinação do Ministério Público, entregue à PSP, que suspendeu dois agentes responsáveis pelo depósito das armas da Direção Nacional.