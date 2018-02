Armas roubadas à PSP caem nas mãos de traficantes

Duas das 57 pistolas Glock roubadas há um ano foram recuperadas.

Por Henrique Machado | 15:50

Duas das 57 pistolas Glock roubadas há um ano do departamento de armas e explosivos da PSP, em Lisboa, caíram nas mãos de traficantes de droga.



Foram recuperadas, por acaso, este fim de semana, numa busca da própria PSP a traficantes de droga.



Além das duas Glock, a Divisão de Investigação Criminal da PSP apanhou, na operação que decorreu em Loures, pelo menos mais quatro armas de guerra – entre as quais metralhadoras kalashnikov.



Lembre-se que, em abril de 2017, uma das armas desaparecidas foi encontrada no Bairro da Pasteleira, no Porto, na posse de um homem suspeito de tráfico de armas.