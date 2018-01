Armindo Pires quer ouvir Proença de Carvalho na "Operação Fizz"

Defesa de testa de ferro de Manuel Vicente arrolou advogado como testemunha no caso.

de corromper o procurador Orlando Figueira

Armindo Perpétuo Pires, testa de ferro de Manuel Vicente, ex-vice presidente de Angola e acusado, pediu a audição de Proença de Carvalho no âmbito do processo "Operação Fizz". A informação é avançada pela revista SÁBADO , que recorda que já antes, Orlando Figueira e Paulo Blanco, ambos arguidos acusados pelo Ministério Público, tinham pedido que o advogado fosse arrolado como testemunha no julgamento, algo que nunca aconteceu.O julgamento do caso está marcado para o próximo dia 22 de janeiro. Para além de Proença de Carvalho, a defesa de Armindo Pires pretende ouvir Cristina Portela Duarte, mulher e sócia de Paulo Amaral Blanco (advogado de Manuel Vicente, acusado de, em co-autoria, corrupção activa), Maria José Figueira (irmã do ex-procurador Orlando Figueira, acusado de corrupção passiva) e Bruno Miguel (inspector da Polícia Judiciária).O jornal i avançou esta terça-feira que o coletivo responsável por julgar o processo aceitou um "memorial" de Orlando Figueira no qual este relata a sua versão dos factos, envolvendo os nomes de Proença de Carvalho e Carlos Silva (presidente do Banco Privado Atlântico), algo que foi contra a vontade do Ministério Público. Esta posição contrária levou a defesa de Armindo Pires a questionar se o Ministério Público estava com "receio" ou se pretendia "salvaguardar alguma coisa ou alguém".